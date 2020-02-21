حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 21 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: لا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولًا في الوقت المناسب، لأن الضغوط قد تمنعك لاحقًا من التفرغ لها.عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصًا في هذه الأيام.صحيًا: لا تسر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.