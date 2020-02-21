سفير مصر فى كندا يلتقى السكرتير البرلمانى لرئيس الوزراء الكندى

التقى سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد، أمس الخميس، السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء الكندي عمر الغبرا، وذلك في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية في كافة المجالات.وفي تصريح للسفير أبو زيد، عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص على الاجتماع مع السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء الكندي لمتابعة اللقاء الهام الذي جمع رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بأديس أبابا، والبناء على ما حققه اللقاء من زخم إيجابي يفتح المجال أمام تعزيز العلاقات المصرية الكندية، لا سيما في مجالات التعاون التجارية والاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الكندية في مصر، وسبل الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال التعليم، بالإضافة إلى تعزيز وتنويع آليات التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وأوضح السفير المصري، أنه لمس من المسئول الكندي اهتمامًا وحرصًا على دعم العلاقات الكندية المصرية، والبناء على ما شهدته الأشهر الأخيرة من كثافة في مستوى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، والتي شملت زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر، ومشاركة وزير خارجية كندا في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاسهامات الكندية المتزايدة في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة في مصر.واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون بين البلدين، وأن لقائه مع السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء تناول مقترحات عديدة سوف تعمل السفارة المصرية في أوتاوا على تنفيذها بالتنسيق مع الجانب الكندي، بما في ذلك الاستفادة من دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات على المستويين السياسي والشعبي.