تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

تباينت الأسهم اليابانية، مع انتهاء جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 65.34 نقطة، أو ما يعادل 0.28%، ليصل إلى 23413.81 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 نقطة، أو ما يعاد0.06%، ليصل إلى 1675.41 نقطة.وعلى صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 128.05 نقطة، أو0.44%، ليصل إلى 29219.98 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 66.21 نقطة، أو 0.7%، ليصل إلى 9750.96 نقطة.