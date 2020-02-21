الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، فضلًا عن انتشار الشبورة صباحًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانًا، فيما يكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحًا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانًا.كما يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 21شبين الكوم 09 20طنطا 09 20دمنهور 10 18الإسكندرية 10 18بلطيم 10 16مطروح 09 17السلوم 08 16سيوة 07 19بورسعيد 12 21دمياط 12 19الزقازيق 10 19الإسماعيلية 11 23السويس 12 21العريش 11 20رفح 10 19رأس سدر 12 20نخل 05 19نويبع 13 21طابا 10 21كاترين 04 17الطور 13 24شرم الشيخ 12 25الغردقة 12 25مرسى علم 13 25الفيوم 08 21بنى سويف 08 21المنيا 07 22أسيوط 07 21سوهاج 07 22قنا 08 23الأقصر 13 23أسوان 13 24أبوسمبل 12 23الوادي الجديد 10 24شلاتين 15 24أبو رماد 16 24حلايب 17 22رأس حدربة 17 22