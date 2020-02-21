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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، فضلًا عن انتشار الشبورة صباحًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانًا، فيما يكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحًا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 21
شبين الكوم 09 20
طنطا 09 20
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 18
بلطيم 10 16
مطروح 09 17
السلوم 08 16
سيوة 07 19
بورسعيد 12 21
دمياط 12 19
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 11 23
السويس 12 21
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 12 20
نخل 05 19
نويبع 13 21
طابا 10 21
كاترين 04 17
الطور 13 24
شرم الشيخ 12 25
الغردقة 12 25
مرسى علم 13 25
الفيوم 08 21
بنى سويف 08 21
المنيا 07 22
أسيوط 07 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 13 23
أسوان 13 24
أبوسمبل 12 23
الوادي الجديد 10 24
شلاتين 15 24
أبو رماد 16 24
حلايب 17 22
رأس حدربة 17 22

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