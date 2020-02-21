وفاة 118 حالة جديدة بـ«كورونا» في الصين

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية، صباح اليوم الجمعة، وفاة 118 شخصًا من بين المصابين بفيروس «كورونا» القاتل في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2236 شخصًا.وكانت السلطات الصينية أعلنت، أمس الخميس، أنها غيرت مجددا الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصرا لأولئك الذين تؤكد الفحوصات المخبرية أنهم مصابون بفيروس كورونا.وهذه الطريقة كانت معتمدة أساسًا في إحصاء المصابين في مقاطعة هوبي قبل أن تتخلى عنها السلطات الأسبوع الماضي لصالح الفحص السريري، في قرار لم يصمد سوى 8 أيام إذ تسبب في فوضى على صعيد الأرقام المنشورة عن أعداد المصابين.