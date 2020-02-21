رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حكمت محكمة نيوزيلندية اليوم الجمعة بالسجن على رجل نيوزيلندي بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل السائحة البريطانية جريس ميلاني، التي التقى بها عبر تطبيق للمواعدة.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أكدت متحدثة باسم المحكمة، أن القاضي سيمون مور بمحكمة أوكلاند العليا حكم اليوم على الرجل البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لا يمكن نشر اسمه لأسباب قانونية، بالسجن مدى الحياة وأن الحد الأدنى للعقوبة مع امكانية الافراج المشروط هي السجن 17 عاما.

واستمعت المحكمة اليوم إلى ثلاثة إفادات عبر رابط صوتي مرئي (فيديو كونفرانس) من عائلة ميلان في مدينة إسيكس البريطانية.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن والدة الضحية قولها: "إنني أشعر بالحزن التام لأنك انهيت مستقبل ابنتي وسرقت مني الكثير من الذكريات التي كنا سنبنيها معا".

وأُدين الرجل بتهمة قتل الفتاة، بعد مقابلتها عشية عيد ميلادها الثاني والعشرين من ديسمبر.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، علم أعضاء هيئة المحلفين أن المتهم وضع جثة ميلاني في حقيبة سفر واستأجر سيارة لنقلها ثم دفنها في منطقة أحراش تبعد 25 كيلومترا عن وسط أوكلاند، حيث عثر عليها بعد أسبوع.

وأثارت وفاة الشابة الوقفات الاحتجاجية في ذكرى وفاتها في جميع أنحاء البلاد وخارجها.

موضوعات متعلقة

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

البار بوالديه.. مصرع شاب عقب زيارة قبر أبيه في الأقصر

ياما في الشارع مهمين.. كشكول مشرد يكشف سرًا أخفته السنين ⁦(2)

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

دراسة: القطط والكلاب تتأثر بالأبراج الفلكية والنجوم مثل البشر

سيدة أعمال رائدة بالتجارة الإلكترونية أغنى امرأة في روسيا

إثيوبيا تستعيد تاجا ملكيا خبّأه لاجئ داخل شقته في هولندا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «هى في عيونهم» للفنانة سامية الشيخ.. الليلة

اليوم.. جسور الثقافى ينظم «عروض البانتومايم»

«عبدالدايم»: قصر ثقافة توشكى رافد جديد للإبداع (صور)

الشهاوى: ما بين الحضور والغياب يتأسس ديوانى «ما أنا فيه»