صدور النسخة العربية لرواية «الشعلة الخفية» للإيطالي «إيكو»

أصدرت دار «الكتاب الجديد» الترجمة العربية لرواية أمبرتو إيكو «الشعلة الخفيّة للملكة لوانا» والتي أنجزها المترجم السوري معاوية عبد المجيد.صدرت الرواية مُطابقة تماما للنص الإيطالي ومشتملة على أكثر من مئة صورة موثقة من أرشيف إيكو الخاص بأربعة ألوان مماثلة لألوان الطبعة الإيطاليَّة التي أقرّها إيكو في حياته.وألف أمبرتو إيكو عددا هائلا من الدراسات والبحوث في كثير من المجالات الفلسفيَّة والسيميائيَّة، وخاضَ كذلك في مجال النقد الأدبيِّ وأسَّسَ نظريَّتَهُ في فنون السَّرد تأسيسًا مَهيبًا. لكنَّه لم يؤلِّف في مجال الرِّواية إلّا سبعَ رواياتٍ، أرادَ في كلٍّ منهُنَّ أن يستعرضَ قدراتِهِ الإنشائيَّةَ وآراءَه في مواقفَ تاريخيَّةٍ واجتماعيَّةٍ معيَّنةٍ. ولم ينشر روايةً إلّا أحدَثَت ضجَّةً كبيرةً، وأقبلَ عليها القُرّاءُ في شتّى أنحاء المعمورة.وكانَت روايةُ «الشُّعلَةُ الخَفِيَّةُ لِلمَلِكَةِ لوانا» هي الخامسةَ من حيث الترتيب، والأخيرةَ من حيث وصولها إلى القارئ العربيِّ.