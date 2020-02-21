المؤشر نيكي ينخفض 0.22% في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.ونزل «نيكي» 0.22 في المئة مسجلا 23427.77 نقطة، في حين تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.09 في المئة إلى 1673.01 نقطة.وعلى صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 128.05 نقطة، أو0.44%، ليصل إلى 29219.98 نقطة.وانخفضت الأسهم الأمريكية، قيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى ما أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.