السعودية تعترض صواريخ باليستية أطلقت من صنعاء

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودية لصواريخ بالسيتية أطلقتها مليشيات الحوثي من من صنعاء باتجاه مدن سعودية.وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية، إن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.