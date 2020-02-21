«القوى العراقية» يطالب ببديل لـ«علاوي» لتشكيل الحكومة

أعلن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مطالبة الشركاء بتقديم بديل عن محمد علاوي لتشكيل الحكومة.وأكد مصدر مطلع، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أنه أصبح من الصعب تمرير حكومة علاوي دون موافقة المكون الكردي ورئيس البرلمان.وكان «علاوي» قد أعلن الانتهاء من تشكيل حكومة مستقلة، بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.وقال «علاوي»، في خطاب بثه التليفزيون الرسمي، إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي، والتي ألقى مسئوليتها على فشل أسلافه.