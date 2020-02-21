القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل مزق طالبًا بألة حادة في منطقة المنتزه بالإسكندرية، عقب تداول استغاثة مصورة بعنوان «أتباع عبده موته سيطروا على الشوارع»، وذلك بعد انتشار فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لشخص يمزق طالب بألة حادة المعروف باسم «فيديو عبده موتة».وتداولت مجموعة من الصور بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لشخص مصاب بجروح قطعية ومدون أعلاها «اتفرج يا سلام أتباع عبده موتة والألمانى والأسطورة سيطروا على شوارع مصر.. نداء إلى وزير الداخلية حق مصطفى لازم يرجع وإن كل ذنبه أنه قال الحق».البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرط أول المنتزه من مستشفى شرق مدينة الإسكندرية بإصابة أحد الطلاب بجروح قطعية واتهامه لأحد العاطلين (له معلومات جنائية) بإحداث إصابته، وذلك عقب سؤال العاطل للمجنى عليه (الطالب)، عن مكان تواجد أحد الأشخاص على خلاف مع العاطل.وعند إبلاغ الطالب للعاطل بعدم معرفته بمكان هذا الشخص، قام العاطل بإحداث إصابة الطالب بسلاح أبيض، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.