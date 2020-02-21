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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 2144 حالة بالصين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:07 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد بمقاطعة هوبي الصينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى 2144 حالة مصابة بالوباء.

وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

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