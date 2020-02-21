افتتاح معرض «هى في عيونهم» للفنانة سامية الشيخ.. الليلة

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في السادسة مساء اليوم الجمعة٬ معرض «هى في عيونهم» للفنانة سامية أحمد مصطفي الشيخ، أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان٬ وذلك بقاعة آدم حنين٬ حيث يستمر المعرض حتى 26 فبراير الجارى.ويتضمن المعرض 20 عملا فنيا بمساحات تتراوح بين 50×70، و100 ×200 سنتيمتر، وتعرض الأعمال من خلال تقسيم القاعة لمساحتين، باستخدام مشغولة نسجية من وسط سقف القاعة وهذا القاطع النسجي بارتفاع 3 أمتار وطول 15 مترًا.تقوم فكرة المعرض على المزج بين التصوير والنسيج، في إعادة صياغة بإسلوب جديد، وذلك من خلال تناول رؤية الفنانين عن المرأة على مر العصور في مصر والعالم، وكيف عبر الفنان في بورتريهاته عن المرأة بجوهرها الذي يبعث الحيوية، وكيف تتحول إلى أيقونة فنية يتناولها الفنان بريشته، وفي هذا المعرض حولت الفنانة هذه البورتريهات لعمل نسجي لتعيد الحالة اللونية والملمس السطحي بوجه نظر مختلفة ومساحات متنوعة لا تطابق اللوحات الأصلية.