الحشد الشعبي يستقر على تعيين خليفة أبومهدي المهندس

اتفقت هيئة الحشد الشعبي العراقي على تعيين عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك المحمداوي) خلفا لأبو مهدي المهندس، الذي قتل مع الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية مطلع يناير الماضي.وكشفت مصادر، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، أن المحمداوي، الملقب بـ«الخال»، كان مسئول كتائب حزب الله وبعد خلافات معهم بخصوص ملف فدية الصيادين القطريين خرج من الكتائب وعاد إليهم أثناء التظاهرات بأمر مباشر من سليماني.وأضافت أن كل الحوادث التي حدثت أثناء التظاهرات كان مسئولا عنها، كما انتشرت لافتات تكتب باسمه تحت عنوان «الخال مر من هنا» أو «الخال» مسؤول عن مجزرة السنك ومجزرة الخلاني، وكتب اسمه أيضا على جدار السفارة الأمريكية ببغداد.وقال نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو علي البصري، لوكالة الأنباء العراقية، إن «الحشد عقد اجتماعا واتفق من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا لأبو مهدي المهندس».وأضاف أنه «تم إبلاغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد».