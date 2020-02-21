الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 128.05 نقطة، أو0.44%، ليصل إلى 29219.98 نقطة.خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12.92 نقطة، أو 0.4%، ليصل إلى 23373.23 نقطة.تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 66.21 نقطة، أو 0.7%، ليصل إلى 9750.96 نقطة.انخفضت الأسهم الأمريكية، قيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى ما أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.