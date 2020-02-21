السلطان العماني يحذف اسم «قابوس» من النشيد الوطني

قرر السلطان العماني هيثم بن طارق، إجراء تعديلات على كلمات النشيد الوطني وعلم البلاد وشعار السلطنة، والتي تقضي بحذف اسم السلطان الراحل قابوس بن سعيد من كلمات النشيد.وأصدر سلطان عمان الجديد، الخميس، بحسب وكالة الأنباء العمانية "أونا"، مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.وبموجب المرسوم، سيتم استبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل والتي تقول: «أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء»، وذلك بكلمات جديدة هي: «فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء وأسعدي وأنعمي بالرخاء».وتم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد (65 عاما) سلطانا لعمان، في يناير الماضي، خلفا للسلطان قابوس، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاما.