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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى ينتقد توقيت الإضرابات فى بلاده

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، توقيت الاضطرابات التي تشهدها بلاده في الفترة الأخيرة، مؤكدا إنه "غير سليم وغير بريء".

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية قال تبون، في مقابلة اعلامية "تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية".

وتحدث تبون، عن إضرابات "تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم" في إشارة إلى إضراب مضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

كما انتقد الذين يشنون إضرابًا عن طريق إرسال "رسالة نصية في ظرف نصف ساعة"، مشيرًا إلى أن "القانون لا ينص على هذا بل على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر مبرراته، بما يمكن من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول".

وأكد تبون أن "توقيت هذه الإضرابات غير سليم وغير بريء وهناك من يسخن الأجواء ليوم ما، وأملك 50 سنة تجربة في التسيير ولا يمكن إقناعي بالعكس"، داعيا إلى عدم تمييع الدور النقابي.

واستطرد "من يريد حل المشاكل يبادر لإيجاد الحلول النهائية، أما الإضراب العشوائي فهو ممنوع في بعض المرافق العمومية".

يذكر أن الشرطة الجزائرية تدخلت في وقت سابق من يوم الخميس لإخلاء مواقع مضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذين بدأوا اضرابا منذ الاثنين الماضي.

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