الشوباشي: السيسي كسر قيود أمريكا على العلاقات الخارجية





قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أرضية رائعة للعلاقات المصرية الخارجية، نقلت مصر إلى مستوى ثاني.وأضافت «الشوباشي»، خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكستررا نيوز»: «كل النوافذ كانت مغلقة، ومربوطين في كرسي أن أمريكا 99% من أوراق الحل والوجود والحياة، الرئيس السيسي كسر القيد وفتح النوافذ، ورفع شعار الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى».وأردفت: «اليوم لدينا علاقات على مستوى ثاني مع بيلاروسيا، وعلاقات مع روسيا والصين»، مشيرة إلى أن أهمية، بيلاروسيا لمصر أنها تدخلنا منظومة الأروآسياتيك.وتابعت: «مصر تعود زعيمة للمنطقة، زعيمة للبناء والترابط وجذب الاستثمارات في القارة وليس مصر فقط، فالرئيس دائمًا يهتم بكيفية جلب الاستثمارات، والعمل على التنمية ونبه كثيرًا من مخاطر الإرهاب».