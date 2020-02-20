«مال واحتجب».. تسجيل نادر للشيخ سيد النقشبندي

قدم المهندس رضا حسن، جامع تراث الشيخ النقشبندي، تسجيلًا نادرًا للشيخ سيد النقشبندي، وهو ينشد «مال واحتجب» من مدينة رسول الله.وقال رضا خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إن التسجيل كان جزء من ثنائيات بينه وبين الشيخ توفيق المنجد، بعد عام 1957، وكانت الجلسة في مدينة رسول الله.ولفت رضا إلى أن معرفته بالنقشبندي تعود لعام 1969، وكانت المعرفة في رحاب المدينة، حيث تعرف شقيقه على الشيخ النقشبندي.