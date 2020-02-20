رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي عاما إضافيًا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:40 م
ترامب
ترامب
عبير سليم
طباعة
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد العقوبات المفروضة على عائلة العقيد الراحل معمر القذافي وشركائه عاما إضافيا.

وقال ترامب في خطاب موجه إلى الكونجرس الأمريكي، إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافية، من أجل منع تحويل أصول البلاد، موضحًا أنه "لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع "نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه".

وأردف: "لذلك قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر قرارا في فبراير 2011، أمرا تنفيذيا برقم 13566، الذي جمد فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.

موضوعات متعلقة

طعن إمام مسجد فى لندن واعتقال منفذ الهجوم

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

أول تعليق من مدرب الزمالك عقب الفوز على الأهلي

حسام غالي يهاجم «كهربا» بعد خسارة الأهلي السوبر

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

دراسة: القطط والكلاب تتأثر بالأبراج الفلكية والنجوم مثل البشر

سيدة أعمال رائدة بالتجارة الإلكترونية أغنى امرأة في روسيا

إثيوبيا تستعيد تاجا ملكيا خبّأه لاجئ داخل شقته في هولندا

دراسة: الاحتباس الحراري يقتل جميع الشعاب المرجانية بحلول عام 2100

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم»: قصر ثقافة توشكى رافد جديد للإبداع (صور)

الشهاوى: ما بين الحضور والغياب يتأسس ديوانى «ما أنا فيه»

موسى حوامدة: أحمد الشهاوى يدخل النص بفروسية عالية

الباز: أحمد الشهاوى حكاء عظيم وديوانه ملىء بالصور البكر