ترامب يمد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي عاما إضافيًا

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد العقوبات المفروضة على عائلة العقيد الراحل معمر القذافي وشركائه عاما إضافيا.وقال ترامب في خطاب موجه إلى الكونجرس الأمريكي، إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافية، من أجل منع تحويل أصول البلاد، موضحًا أنه "لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".وتابع "نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه".وأردف: "لذلك قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر قرارا في فبراير 2011، أمرا تنفيذيا برقم 13566، الذي جمد فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.