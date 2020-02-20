شريف سلامة: «علاقتي بـ داليا مصطفى أكبر من زوج وزوجة»

علق الفنان شريف سلامة، على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، والتي انتشرت خلال الأيام الماضية وارتباطه بالفنانة رانيا منصور، مؤكدًا أنها لا أساس لها.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "داليا هي زوجتي وصاحبتي وأمي وأختي وبيننا عشرة كبيرة جدًا، حتى قبل الزواج سنوات كثيرة أصحاب والموضوع أكبر من زوج وزوجة".وأضاف: "طوال عمري لا أرد على أي شائعات ولكن لأني لست منخرطًا في السوشيال ميديا، والحاقدين ما بيصدقوا يجدوا فرصة لكي يتكلموا، وفي أي لوكيشن بحب أركز ومتواجدا دائما في غرفتي وأخرج على التصوير والجدية هي سبب النجاح دائما، إحنا بنحب شغلنا وبيتنا والموضوع أبسط بكثير من أننا نكون فاضيين للسوشيال ميديا، وأحب الناس تراني في أعمالي فقط".