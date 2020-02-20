البورصة تخسر 5 مليارات جنيه خلال أسبوع

خسرت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم نحو 665.6 م مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 0.72% خلال الفترة بتراجع قدرة 0.72%.وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 13720 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1 %بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 0.83% مغلقا عند مستوى 1256 نقطة بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.26% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.85 % مغلقا عند 15664 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 انخفاضا بنحو 1.4%.