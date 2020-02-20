10.3 مليار جنيه تداولات البورصة في أسبوع

ارتفعت إجمالى قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، بنحو 2.8 مليار جنيه لتسجل إجمالى تداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 10.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية.وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 707 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 66.66 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.34 % خلال الأسبوع الجاري.وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي، سجلت تعاملات المصريين نسبة 58.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25% والعرب على 16.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.ومثلت تعاملات المصريين 63.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.4%، وسجل العرب 10.8%، فيما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 157 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 819.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.