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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داليا مصطفى عن شائعة انفصالها: عندي ثقة كبيرة في جوزي

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:27 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
سناء إسماعيل
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حرصت الفنانة داليا مصطفى على الرد على الشائعات التي ترددت مؤخرً حول انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، بعد فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفنانة رانيا منصور بصحبة زوجها داخل سيارة ويغنيان سويًا.

وقالت داليا خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي المذاع عبر «نجوم إف إم»: «عندي ثقة شديدة في زوجي وأثق في نفسي جدًا ولكن أنا أكبر بكثير من هذه الحاجات وأنا أهم من أي حاجة وأنا لا أريد أن أضايق وأوتر نفسي».

وأضافت: «حتى لا قدر الله وحصل أي حاجة في الدنيا لن يهزني أي شيء، وبالطبع لم يحدث طلاق بيني وبين شريف، وواثقة فيه وعمل مع جميلات السينما المصرية ونجمات وبطلات ومش ممكن يقدم على أمر مثلما تردد، وما حدث لا يمكن يهز أساس الزوجية».

وتابعت: «بقالنا 15 سنة متزوجين أنا وشريف، ونزل صورة لنا على إنستجرام ليرد بها على كل ما تردد، وما وترني وقتها اتصالات ورسائل وممثلات محترمات كلموني ويؤكدون لي أن شريف لا يفعل هذه الأمور، وأخر فوتوسيشن بعد ما نزلته الناس قالوا لي إحنا كده فهمنا إنك اتطلقتي لأن الست بتحلو بعد الطلاق، والحقيقة فعلا إن أي مطلقة تبدأ تحلو لأنها بتأخذ بالها من نفسها وتهتم جدا بنفسها وهذا طبيعي بعدما كان كل حياتها لشخص آخر».

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