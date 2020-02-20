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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«عبدالدايم»: قصر ثقافة توشكى رافد جديد للإبداع (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:21 م
عبدالدايم
عبدالدايم
ايهاب مصطفى- حسام الضمراني
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وسط حفاوة بالغة من أهالي توشكى وأبناء قرية نصر النوبة، افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قصر ثقافة توشكى بعد إحلاله وتجديده، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذ وأعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ توشكى.
قصر ثقافة توشكى
قصر ثقافة توشكى

وقالت وزيرة الثقافة، إن قصر ثقافة توشكى يعد رافدا جديدا للإبداع في أقصى الجنوب وفي بقعة غالية من أرض مصر، مشيرة إلى أنه فى كل مرة يضاف شريان للتنوير إلى البنية الثقافية، تبرز الاستراتيجية الهادفة إلى الوصول بالمنتج الفكرى والفني إلى كافة أبناء الوطن.

وأوضحت أن برنامج التشغيل يضم أنشطة متعددة ومتنوعة تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب، إلى جانب تأكيد الهوية ودعم قيم الانتماء، موجهة التحية لمحافط أسوان على مساندته لافتتاح الموقع.
قصر ثقافة توشكى
قصر ثقافة توشكى

من جانبه، ثمن محافظ أسوان جهود وزارة الثقافة واهتمامها بالوصول إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، وأشاد بالفعاليات الإبداعية المستمرة التي تشهدها المحافظة ويتم تنفيذها في مختلف المراكز، مؤكدا دعم كافة التظاهرات الثقافية المقامة على أرض أسوان.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن افتتاح قصر ثقافة توشكى يحمل الرقم 17 خلال عامين، مشيرا إلى تواصل الجهود لإثراء مواقع الهيئة وإضافة الجديد لها بمختلف ربوع مصر.
قصر ثقافة توشكى
قصر ثقافة توشكى
وأهدى عمد ومشايخ توشكى، وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة، دورعا لتكريمهم، تقديرا لجهود انضمام قصر ثقافة توشكى إلى منظومة الثقافة المصرية.
قصر ثقافة توشكى
قصر ثقافة توشكى
وخلال الافتتاح، تفقدت وزير الثقافة المبنى ومحتوياته التى تضم مسرحا، مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية وأنشطة الطفل، كما شهدت عروضا فنية لفرق أطفال توشكى، توشكى للفنون التلقائية، وبلغاريا للفنون الشعبية.

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