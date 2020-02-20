تحت شعار «هنور طريقهم».. تحيا مصر يطلق قوافل طبية فى الإسكندرية

أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، قافلة طبية للمبادرة الرئاسية نور حياة بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثان المنتزه؛ لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار للمواطنين تحت شعار "هنور طريقهم".وتفقد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، فعاليات القافلة، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر فى معاونة أجهزة الدولة لاسيما فى تنفيذ المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية.وتجدر الإشارة إلى أن، القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو خمسمائة مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى الإيطالي العسكري التابعة للقوات المسلحة.جاء ذلك بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية، ورئيس الأمانة الفنية لوحدة حماية الطفل المعرض للخطر والمنسق الإعلامي بالحي.