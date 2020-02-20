نيقولا معوض يخوض دراما رمضان بـ«خيط حرير»

يشارك النجم نيقولا معوض، النجمة مى عز الدين، بطولة مسلسل خيط حرير، والذي يشهد تعاونه الأول معها، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده ابتداءً من الأسبوع المقبل.مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.وعلى قناة «MBC 4» يُعرض لنيقولا مسلسل "العودة"، والذي يقوم فيه بشخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرّد موهوم؟وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دورًا توعويًا في مصر، وأصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.