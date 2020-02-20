«اتحضر للأخضر» ضمن برامج التجميل بمعهد خدمة أسوان

انطلقت فعاليات المشروع المهني لطلاب الفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الإجتماعية بأسوان، ضمن البرامج التدريبية المقررة على طلاب الفرقة، التي تستهدف مناطق متعددة بكيما، هي: كيما الإعدادية المشتركة، والابتدائية الصباحية يومى ٢٤و٢٥ فبراير، بالإضافة إلى الابتدائية الجديدة يومى٢و٣مارس.تتضمن برامج المشروع العديد من الأنشطة منها: التوعية الصحية، والبيئية، وورش حكي عن القيم المجتمعية الإيجابية لطلاب المدارس، فضلًا عن برامج خدمة عامة وتجميل، ندوات وتشجير ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر".جاء ذلك تحت رعاية الدكتور سعيد عبدالعزيز عويضة عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، وإشراف الدكتور عبدالمنصف حسن رشوان رئيس قسم التدريب العملي بالمعهد، بالتعاون مع محافظة أسوان وجهاز شئون البيئة، ومديرية الصحة، ومديرية التربية والتعليم توجيه التربية الاجتماعية.