ماكرون وميركل يحثان بوتين على إنهاء الصراع في إدلب بسوريا

قال متحدث ألماني إن زعيمي ألمانيا وفرنسا اتصلا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، للتعبير عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في منطقة إدلب السورية وطالبا بإنهاء الصراع هناك.وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع الزعيم الروسي عبر الهاتف خلال وجودهما في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.وقال المتحدث "أوضح الاثنان قلقهما الشديد من الوضع الإنساني الكارثي للسكان في محافظة إدلب السورية، وطالبا بالإنهاء الفوري للقتال وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية للناس"، مضيفا أنهما أبلغا بوتين بأنهما يرغبان في الاجتماع به وبالرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوصل إلى حل سياسي.