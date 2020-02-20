واشنطن تفرض عقوبات على مسئولين إيرانيين لعرقلتهم الانتخابات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن فرض عقوبات أمريكية على مسئولين إيرانيين يعرقلون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وقال بومبيو في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس، إن المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي حرم أكثر من 7 آلاف إيراني من الترشح لأنه يخشى تنظيم انتخابات حرة.وأضاف بومبيو: "فرضنا عقوبات على مسئولين حرموا الإيرانيين من تنظيم انتخابات نزيهة".ويتواجد وزير الخارجية الأمريكي في الرياض حيث التقى بالمسؤولين السعوديين على رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.وقال بومبيو في تصريحات له أمس الأربعاء، إن هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيقضي الكثير من الوقت في الرياض لمناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن إيران على وجه الخصوص.