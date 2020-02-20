«التضامن»: نضع قاعدة بيانات للمواطنين مع الرقابة الإدارية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تحاول أكثر في التحول نحو الرقمية، مشيرة إلى أن الوزراة تعمل على ميكنة ورقمنة المعلومات والبيانات.وأضافت نيفين، خلال لقاء ببرناج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أنها عند قدومها الوزارة لم يكن هناك شئ يسمى الميكنة، لافتة إلى أنه تم البدء ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك ربط شبكي مع الوزارات الأخرى.وتابعت أن أهم ما يميز هذه الحكومة هو وجود تكامل وتعاون مع الوزرات، لافتة إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى عمل بيانات قومية للمواطنين، مما يساهم فى اتخاذ القرارات وتحديد السياسات بناء على بيانات واضحة.