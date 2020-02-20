الأنبا رافائيل يفتتح الدورة السادسة لمركز البابا ديسقورس

افتتح الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، الدورة السادسة لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بكنائس وسط القاهرة، والتي حملت عنوان "الفداء الإلهي".وألقى الأنبا رافائيل محاضرة بعنوان "الخطية الأصلية والموت النيابي" تلتها محاضرة للقس بيشوي حلمي مدير المركز بعنوان "كيف سقط الإنسان في الخطية"، كما تم تكريم الأوائل وتسليم الشهادات للناجحين بالدورة السابقة للمركز.يذكر أن مركز البابا ديسقورس يقدم دورات متدرجة في علوم اللاهوت الأرثوذكسي.