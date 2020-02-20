«كهربا» يغيب عن مباراة الزمالك في الدوري
الخميس 20/فبراير/2020 - 10:27 م
كشف السويسري رينيه فاير المدير الفني للنادي الأهلي، موقف اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" من المشاركة مع الفريق في المباراة القادمة في الدوري المصري أمام الزمالك.
وانفعل فايلر على الصحفيين: "خسرنا المباراة أمام الزمالك، الأمر انتهى علينا أن نحترم الخصم ونهنئهم ولدينا لاعبين جيدين ونستطيع الفوز في قمة الدوري".
التفاصيل..
وانفعل فايلر على الصحفيين: "خسرنا المباراة أمام الزمالك، الأمر انتهى علينا أن نحترم الخصم ونهنئهم ولدينا لاعبين جيدين ونستطيع الفوز في قمة الدوري".
التفاصيل..