«كهربا» يغيب عن مباراة الزمالك في الدوري

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كشف السويسري رينيه فاير المدير الفني للنادي الأهلي، موقف اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" من المشاركة مع الفريق في المباراة القادمة في الدوري المصري أمام الزمالك.وانفعل فايلر على الصحفيين: "خسرنا المباراة أمام الزمالك، الأمر انتهى علينا أن نحترم الخصم ونهنئهم ولدينا لاعبين جيدين ونستطيع الفوز في قمة الدوري".