الكرملين: بوتين دعا في اتصال مع ميركل وماكرون للحفاظ على وحدة سوريا

أعلن الكرملين، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع ميركل وماكرون على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي في سوريا.وأضاف الكرملين بحسب ما أوردت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل، قبل دقائق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدة من أجل تخفيف التوتر شمال غربي سوريا.