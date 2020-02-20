وزيرة البيئة تعيد ترسيم حدود المحميات الطبيعية من أجل التنمية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المحمية الطبيعية لها طبيعة خاصة، ولا يجوز تشييد إنشاءات بها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود المحميات، لأن مساحات شاسعة فقدت الحساسية ولا ينطبق عليه خصائص المحمية.ولفتت خلال لقائها ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الهدف من إعادة الترسيم الحفاظ على ما هو محمية فعلا، وترك الجزء الأخر للتنمية، موضحة أن مصر بها 30 محمية طبيعية، وهناك مقترح بإضافة محميتين جديدتين الفترة المقبلة.وأضافت وزيرة البيئة أن التنمية حول المحميات لا يتعارض الحفاظ على المحمية، موضحة أن مصر تترأس مؤتمر التنوع البيولوجي، وتقوم مصر بإعادة دراسة كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المحميات الطبيعية.