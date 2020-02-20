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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة «تطوير العقل» بالمكتبة المركزية

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:12 م
تطوير العقل
تطوير العقل
إسراء جمال
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شارك الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، بحضور ندوة بعنوان "تطوير العقل.. سر النجاح" ألقاها الدكتور بدوي أبو إبراهيم رئيس مجلس قسم الفيزياء بالكلية، والتي نظمتها المكتبة المركزية الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مدير المكتبة المركزية.

وذكر المناوي أن الكلية تحرص على تشجيع جميع منسوبيها للمشاركة في مشروع تطوير العقل المصري الذي أطلقته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للانتقال من التفكر القديم إلى التفكر الحديث الذي يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة من أجل خلق جيل قادر على التفكير بطريقة علمية وعقلانية ونقدية وتشكيل هوية وطنية مصرية سليمة.

وأضاف المناوي أنه لا يمكن أن نتقدم إلا بالعلم، وتطوير العقل والعمل على ربط العلم والمعرفة باحتياجات المجتمع وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والمعنوية لخدمة القضايا القومية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية حريصة على دعم وتمكين الشباب وكذلك البناء والإعداد الجيد لهم من أجل المشاركة الإيجابية في نهضة هذا الوطن العظيم.

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