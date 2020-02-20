جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية مجانية بمالى

تنظم جامعة عين شمس قافلة طبية للسفر إلى مدينة باماكو بدولة مالي، خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ من فبراير الجارى.ويتكون الفريق الطبي للقافلة من ٤ أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب بجامعة عين شمس، وهم الدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم العيون بطب عين شمس، والدكتور أيمن جعفر، والدكتور أحمد بيومي، والدكتور نور الدين حسين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والسفير كريم أمين عن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.وأكد الدكتور شريف علوان، أن القافلة التى سوف تستمر لمدة ٦ أيام ستقوم بإجراء حوالى ٢٥٠ عملية جراحية بالمجان لغير القادرين والفقراء بدولة مالى، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات لطلاب مرحلة الدراسات العليا.وأشار إلى أن وزارة الخارجية سوف تتحمل ٨٠% من تكاليف القافلة سواء الانتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية كـ"عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة"، كما ستتولى الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.