رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية مجانية بمالى

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:57 م
قافلة طبية
قافلة طبية
إسراء جمال
طباعة
تنظم جامعة عين شمس قافلة طبية للسفر إلى مدينة باماكو بدولة مالي، خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ من فبراير الجارى.

ويتكون الفريق الطبي للقافلة من ٤ أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب بجامعة عين شمس، وهم الدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم العيون بطب عين شمس، والدكتور أيمن جعفر، والدكتور أحمد بيومي، والدكتور نور الدين حسين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والسفير كريم أمين عن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.

وأكد الدكتور شريف علوان، أن القافلة التى سوف تستمر لمدة ٦ أيام ستقوم بإجراء حوالى ٢٥٠ عملية جراحية بالمجان لغير القادرين والفقراء بدولة مالى، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات لطلاب مرحلة الدراسات العليا.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية سوف تتحمل ٨٠% من تكاليف القافلة سواء الانتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية كـ"عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة"، كما ستتولى الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.

موضوعات متعلقة

أجاى يقود الأهلى أمام الزمالك فى كأس السوبر

حسام غالي يهاجم «كهربا» بعد خسارة الأهلي السوبر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

حسام غالي يهاجم «كهربا» بعد خسارة الأهلي السوبر

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

سيدة أعمال رائدة بالتجارة الإلكترونية أغنى امرأة في روسيا

إثيوبيا تستعيد تاجا ملكيا خبّأه لاجئ داخل شقته في هولندا

دراسة: الاحتباس الحراري يقتل جميع الشعاب المرجانية بحلول عام 2100

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
ماجد حبته
الضحايا أكراد من أصول تركية!
المزيد

الثقافة

الشهاوى: ما بين الحضور والغياب يتأسس ديوانى «ما أنا فيه»

موسى حوامدة: أحمد الشهاوى يدخل النص بفروسية عالية

الباز: أحمد الشهاوى حكاء عظيم وديوانه ملىء بالصور البكر

المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بالشرقية يناقش «بنية النص والواقع المتغير»