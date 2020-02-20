جماهير الزمالك تحتفل بالسوبر فى الإسكندرية (صور)

عمت الفرحة على وجوه مشجعى نادي الزمالك بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، عقب فوز الفريق على النادي الأهلي بركلات الترجيح، والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.فيما عمت حالة من الحزن على مشجعى الأهلى لخسارتهم البطولة الأولى في مسيرة المدير الفني الجديد فايلر.وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 4 - 3 في ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت الخميس على ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات.