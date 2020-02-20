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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيرى للأعمال اليدوية لسيدات مصر

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:48 م
المعرض الخيري
المعرض الخيري
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المعرض الخيرى للأعمال اليدوية لسيدات مصر، بنادي المعلمين بطنطا، والذى يقام على مدار يومين، ويضم أعمال يدوية لسيدات مصر من جميع المحافظات، جاء ذلك في إطار التنسيق بين محافظة الغربية ومؤسسة عظيمات مصر.

حضر الاحتفال النائبة غادة العجمي نائب المصريين بالخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، واللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، والنائب محمد عبده - النائبة شادية ثابت والنائبة سحر سليمان والمحاسب أحمد عبدالمنعم والفنان طارق الدسوقي -والفنانة حنان شوقي.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية المعرض الذى يضم العديد من الأعمال اليدوية المتميزة، مقدمًا التحية لجميع الأمهات المشاركين في المعرض، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالمرأة؛ لأنها هي أساس صلاح الأجيال وتساعد في بناء الوطن، مؤكدًا أن هذا المعرض يهدف إلى الترويج إلى منتجات السيدات وإظهار أعمالهم لزيادة الدخل والعمل على مواجهة أعباء الحياة.

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