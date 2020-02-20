الآلاف ينظمون وقفات احتجاجية فى ألمانيا بعد الحادث الإرهابى

نظم الآلاف من سكان ولاية هيسن، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية للتضامن مع ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة هاناو ويشتبه في أن دوافعه عنصرية.وألقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس وزراء ولاية هيسن فولكر بوفير، ورئيس المدينة كلاوس كامينسكي، كلمات أمام حوالي خمسة آلاف شخص.وقال شتاينماير: "اليوم شهد ساعة علينا أن نبين فيها أننا متماسكون، ولن ندع لأحد أن يرهبنا، وسنسير معا".وأقيمت لقاءات تأبينية كما قالت الشرطة أيضا في كل من فرانكفورت وكاسل وفولدا وجيسن ودارمشتات.واحتشد في فرانكفورت عند كنيسة باولسكيرشه حوالي 3500 شخص كما قالت الشرطة.وكان شخص ألماني 42 عاما أطلق الرصاص مساء أمس الأربعاء على تسعة من أصول أجنبية، وأطلق لاحقا النار على أمه البالغة 72 عاما ثم قتل نفسه.