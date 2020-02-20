على بدرخان: أحداث النكسة أخرجت الأعمال الملهمة

قال المخرج الكبير على بدرخان، إن أحداث نكسة ١٩٦٧ تزامنت مع وجوده فى الجامعة، وتحديدا كان فى فترة التربية العسكرية، وقرر مع زملائه تشكيل مجموعات منظمة للمقاومة الشعبية، وفجأة حدثت النكسة فأوقفت معها كل الأحلام، وتوقف بنا الزمن، تجربة شديدة القسوة، ولكن خرجنا جميعا نرفض الهزيمة ورفضنا معها تنحي الرئيس، وبدأنا استعادة ثقتنا فى أنفسنا وقرر الجميع إعادة البناء، فخرجت الأعمال الملهمة.كما تحدث بدرخان عن بدايته ونشأته وتأثره بوالده المخرج الراحل أحمد بدرخان، وتعلمه من المخرج القدير يوسف شاهين وغيرهما.جاء ذلك في عرض خاص لفيلم الجوع الذي قدمه نادى الفيلم بأتيليه الإسكندرية، فى ثانى أيام محورأفلام المخرج الكبير على بدرخان بحضور المخرج الكبير، والدكتور رفيق خليل رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، والناقد السينمائي سامى حلمى، والناقد السينمائي أحمد ابراهيم، والفنان التشكيلي خالد هنو، والناقد السينمائي أحمد الحفناوى، وشهد اليوم حضورا جماهيريا كبيرا من أعضاء لجنة نادى الفيلم والمهتمين بالسينما ومثقفي الإسكندرية وبعض من الشباب.وصرح الكاتب الصحفي معتز الشناوى، عضو لجنة نادى الفيلم، بأنه عقب انتهاء العرض الخاص للفيلم دارات مناقشة مع الحضور حول قصة الفيلم وكيفية انقلاب الفتوة، بعد أن خرج من بين المطحونين ليعيش بين الأعيان ويتزوج منهم، وكيف بلغ به الأمر ليتحول من حامى الغلابة إلى ديكتاتور جديد، وكيفية اتحاد الغلابة لمواجهته واستطاعوا بالفعل.من جانبه، أشاد الدكتور رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة اتيليه الإسكندرية، باحترافية المخرج الكبير على بدرخان فى كل أفلامه بشكل عام وفى فيلم الجوع بشكل خاص، وكيفية توظيفه للممثلين لإظهار أقصى ما لديهم من موهبة وإبداع، لتتحول أفلامه لعلامات بارزة فى الواقعية الجديدة للسينما المصرية.وشدد الناقد السينمائي سامي حلمي، على أن تيار الواقعية الجديدة للسينما المصرية تواجد مع وجود صلاح أبو سيف ويوسف شاهين، ففرض أعمالا أصبحت علامات مضيئة في تاريخ السينما المصرية والعربية أيضا.يذكر أن غدا الجمعة، آخر عروض محور المخرج الكبير علي بدرخان بنادي الفيلم بأتيليه الإسكندرية، بعرض فيلم شفيقة ومتولى.