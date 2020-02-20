«مصر أولى بأولادها».. «الدستور» تحاور مسئولى مبادرة «مراكب النجاة»

التكليف لم يلبث أن تحول خطة عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، دشنتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ديسمبر الماضي، بعد التواصل مع الجهات المعنية بالدولة كافة للاتفاق على آلية دعمها وانطلاقها لتحقق الأهداف المنشودة وتوفر البدائل الملائمة، في إطار السعي لإيجاد فرص التدريب والعمل للشباب، وكذلك تسهيل فرص الهجرة الآمنة.





«الدستور» تلتقي في السطور التالية عددًا من مسئولي المبادرة، للتعرف على ما تقدمه من فعاليات في عدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك بعد وصولها إلى محطة محافظة الغربية منذ أيام، عقب انطلاقها في الفيوم والبحيرة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.







في ديسمبر 2019، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، ضمن القرارات الصادرة عن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، من أجل تعظيم جهود الدولة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ الشباب الباحثين عن فرص للعمل من الوقوع في فخ السفر غير الآمن الذي أودى بحياة كثيرين في السنوات الماضية.«الهجرة»: تدريب وفرص عمل للشباب.. حملات توعية بالمحافظات.. ومركز لـ«السفر الآمن»قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» تأتي لدعم قيم الولاء والانتماء بين الشباب في هذه المرحلة من عمر الوطن، لكونهم شريك أساسي في تنمية بلدهم، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستثمار في الطاقات الشابة باعتبارها أحد أركان الأمن القومي.وأوضحت أن المبادرة تستهدف توفير الفرص الآمنة للشباب، لدعم الجوانب الإيجابية للهجرة وتوظيفها في التنمية، تماشيا مع التوجهات العالمية للاستفادة من هذا التوجه، ودعم الاقتصاد الوطني بتحويلات المصريين بالخارج، التي مثلت واحدة من أهم مصادر الدخل القومي في السنوات الأخيرة، مع إمكانية الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج في دعم مصالح الوطن.وأشارت إلى أن مبادرة «مراكب النجاة» تمثل طوق نجاة لآلاف المغامرين بحثًا عن فرص الهجرة، خاصة أنها تأتي بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة، التي تتولى دراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها من العمالة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب، بما يسهم في توفير الفرص الآمنة.ونوهت إلى موافقة الوزارة على المشروع المقدم من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتة إلى أن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني تقوم على دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، مع توفير فرص عمل للشباب وبدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.وبينت أن انطلاق المبادرة في أولى محطاتها من محافظة الفيوم في ديسمبر 2019، جاء بعد لقاءات مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن فعالياتها شهدت عقد لقاءات مع نحو 10 آلاف شخص، وذلك خلال يومين فقط، إلى جانب حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى أكثر من 165 ألف شخص في عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.وأوضحت أن استراتيجية «مراكب النجاة» تستهدف العديد من الفئات من الشباب وطلاب المدارس وكذلك الأسر والعائلات، باعتبارهم المحرك الأساسي للهجرة غير الشرعية، كما ركزت على توعية القصّر بخطاب يناسب أعمارهم، وهو ما شاهدته الفيوم؛ حيث انطلاق الحملة.وأضافت: «المبادرة تعد فرصة لتدريب الشباب وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وكذلك دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تنظيم الزيارت لتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية،، لتحقيق التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة».من جانبه، قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، إن الوزارة تضع في استراتيجيتها توفير التعاون مع الدول المستقبلة للهجرة، منوها إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع المقدم من الوزارة لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، في يناير الماضي.وأوضح أن «هذا المركز يعد خطوة جديدة في جهود الدولة لدعم الهجرة الآمنة وتوفير الفرص للشباب، ويفتح الباب أمام تجارب مناظرة لتدريب الشباب المصري وفقًا لمعايير الوظائف في كل دولة»، مضيفًا: «إطلاق الرئيس السيسي والحكومة للمبادرة يبرهن على أن مصر سباقة إلى تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذى شاركت الدولة فى إعداده، ثم اعتماده في ديسمبر 2018».وحول تفاصيل المبادرة، قال وائل فراج، مدير عام إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إن هناك حزمًا تدريبية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة.وأضاف: «نستهدف محافظات الفيوم والبحيرة والمنوفية والغربية وأسيوط وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والقلوبية والأقصر، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث يوفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة آلاف الفرص للشباب بهذه المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية».وأوضح أن آلية العمل في المبادرة تقوم على عدة محاور، من بينها تنفيذ برامج توعية للمجتمع بمخاطرالهجرة غير الشرعية، بمشاركة كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال إعداد برامج توعية وإرشاد وتوجيه لجميع الفئات المعنية «الشباب وطلبة الجامعات والمدارس الثانوية والأسر»، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأشار إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضا، المشاركة فى إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والأحداث المختلفة لتوضيح أبعاد الظاهرة، مع الاتصال بالهيئات والجمعيات والاتحادات وغيرها من المؤسسات التى تهتم بقضايا الهجرة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وبدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.وأضاف: «يجري العمل، خلال المبادرة، على توفير الفرص والبدائل، وتبني مبادرات ريادة الأعمال للشباب، بالاضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب والتشغيل في المحافظات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن تحسين مقررات الهجرة الآمنة للمواطنين المصريين».«التضامن»: 50 مليون جنيه لتوفير قروض حسنة وتمويلات ومشروعات إنتاجية للمستهدفينحول الجهات المشاركة في مبادرة «مراكب النجاة»، قال محمد شكري، مدير عام شئون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، إن هناك عدة جهات تشارك في المبادرة، من بينها المنظمات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية.وأوضح أن المبادرة تأتي فى إطار برنامج عمل وتعاون بين الحكومة وكافة الجهات المعنية بالدولة، وكذلك المنظمات وشركاء التنمية الدوليين، في كافة المجالات التي تهتم بها، ومن بينها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك توفير مختلف البدائل الإيجابية للحد من هذه الظاهرة.وأضاف: «هناك العديد من المنظمات الدولية التي تتعاون معنا لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بجانب التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم»، مشيرًا إلى الانتهاء من المسودة الأولى من «دليل المعلم» في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة لها، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة لتنفيذ برامج تدريب واعتماد مدربين في هذا المجال بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ دورات توعية للأمهات والقصر بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وكشف عن أن المبادرة شهدت أيضا، تدشين مشروعات للتنمية المجتمعية والحضرية في المحافظات الأكثر تصديرًا للظاهرة، فضلًا عن برنامج لاعتماد ميسرات التعليم المجتمعي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، كما تم التعاون مع الجانب الألماني لتدشين مركز، هو الأول من نوعه في مصر، للتدريب والإدماج والهجرة.وبَين أن هذا المركز يستهدف توجيه الشباب نحو التدريب والتأهيل المطلوب لفرص العمل المتاحة في السوق الألمانية، وذلك وفقا لاحتياجاتها ومعاييرها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من قنوات التعاون القائمة بين القاهرة وبرلين، كما أنه يقدم الاستشارات ويوجه للبدائل الإيجابية المتاحة في مصر، فى ضوء برامج التعاون الثنائي، مع تقديم خدمات استيعاب وتأهيل ودمج المصريين العائدين من الخارج.وعن المخصصات المالية لمبادرة «مراكب النجاة»، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مخصصات المبادرة تصل إلى نحو ٥٠ مليون جنيه، من بينها ٢٠ مليونا سيجري إنفاقها في المرحلة الأولي من فعاليات المبادرة.وأوضحت أنه سيجري تخصيص 10 ملايين جنيه من مخصصات هذه المرحلة لتقديمها في صورة تمويلات وقروض حسنة دون فوائد، بمتوسط 15 ألف جنيه للقرض، مع إتاحة فترة سماح تمتد لـ٦ أشهر، بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايين في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية، يجري دراسة نوعيتها وأماكنها تبعًا لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة، و٥ ملايين أخرى لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.وأضافت: «تم تكليف عدد من الرائدات الريفيات والإخصائيين الاجتماعيين، والباحثين بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة، بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التي ستعمل ضمن المبادرة، لإجراء البحوث الميدانية والمسوحات في المحافظات المعنية، لحصر أعداد الشباب المستهدفين من المبادرة، وتحديد سماتهم الشخصية، وتحليل المعلومات للوقوف على أسباب رغبتهم في الهجرة، والعناصر التي تجعل بعض المحافظات مراكزًا لتصدير الهجرة غير الشرعية».وتابعت: «ستجري الاستفادة في التحليلات من قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تشمل أكثر من 30 مليون مواطن، كما نتعاون، حاليا، مع وزارة الهجرة لتشكيل لجنة تنسيقية عليا يوكل إليها وضع خطة العمل في المرحلة المقبلة، وفقا للأولويات المستهدفة من المبادرة».وأشارت إلى أن «التضامن الاجتماعي» تعمل على ربط المبادرة بأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي، الذي أطلقته العام الماضي، وهو برنامج «فرصة» للنهوض بالفئات القادرة على العمل مثل الشباب والنساء، خاصة أنه بدأ تنفيذه على أرض الواقع في عدد من المحافظات.وأكملت: «تتيح المبادرة والبرامج التي سيجري تنفيذها، ضمن فعالياتها، فرصا حقيقية للشباب الباحثين عن الهجرة غير الشرعية، لذا ستكون بمثابة فرصة للبقاء والتنمية، بما تشمله من استكمال تعليم وتدريب وتوظيف الراغبين أو مساعدتهم في تأسيس مشروعات خاصة، يمكنهم تحقيق أحلامهم من خلالها، والوصول إلى التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم».في السياق، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البحيرة، ثاني محطات المبادرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات متعددة في مجال التنمية المجتمعية والبشرية والأشغال العامة، في المراكز المستهدفة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة.وأوضح الجهاز أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ 55 مليون جنيه، في مجالات مختلفة من بينها الأشغال العامة والبنية الأساسية، التي ستشهد ضخ 28 مليون جنيه، لتنفيذ طرق جديدة وترميم وصيانة وحدات صحية وبيطرية، بالإضافة إلى ترميم وصيانة مراكز الشباب وعدد من الوحدات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن، أيضا إنشاء خطوط جديدة لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تغطية الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الري.كما أوضح أن مجال التنمية المجتمعية والبشرية سيشهد ضخ مبلغ 27 مليون جنيه من خلال الجمعيات الأهلية، في عدد من محاور العمل، من بينها 18 مليون جنيه لقطاعات الصحة ومحو الأمية ورياض الأطفال والبيئة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى ضخ مبلغ 9 ملايين أخرى في قطاع التدريب من أجل التشغيل، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.«المصريون بالخارج»: طريقة آمنة لتحقيق الأحلام.. وفي صالح العالم كلهقال جمال حماد، رئيس «بيت العائلة المصرية في جنيف» بسويسرا، إن مبادرة «مراكب النجاة»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استمرارا من الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تعد واحدة من أخطر المغامرات التي يخوضها الشباب المصري بحثا عن فرص العمل.وأضاف «حماد»: «الرئيس السيسي ووزيرة الهجرة يسعيان بكل الطرق والوسائل إلى توفير فرص عمل للشباب، والدولة نجحت بالفعل في خلق الملايين من فرص العمل، ما جعل العالم كله ينظر باحترام شديد لمصر وسياستها الهادفة للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة، ما يحقق مصالح العالم أجمع، وليس مصالح مصر فقط».وقال بهجت العبيدي، مؤسس «الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج»، إن الرئيس السيسي يسعى لحل قضية الهجرة غير الشرعية حلا جذريا، مراعيا في ذلك كافة جوانب وأبعاد هذه الظاهرة، مع الأخذ في الاعتبار جميع ملابساتها وتأثيراتها على جميع الأطراف.وأضاف: «سياسة مصر في عهد الرئيس السيسي تحترم العلاقات الدولية المبنية على الثقة، وترعى مصالح الدول الشقيقة والصديقة، وتراعي احترام المواثيق والقوانين الدولية، خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يعد أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش في الدول المتقدمة».وتابع:«هذه الظاهرة تؤرق دول الشاطيء الشمالي للبحر المتوسط، لكونها تهدد استقرار كثير من هذه الدول، ومصر مستمرة في الوفاء بعهودها التي قطعتها على نفسها، بمحاربة هذه الظاهرة، عبر مبادرة (مراكب النجاة) التي تستهدف التعريف بالمخاطر الجسيمة لهذه الظاهرة».وتابع: «وزيرة الهجرة تعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية بمهارة ودقة، الأمر الذي يحسب لها، خاصة أنه يكشف قدرة مصر على علاج المشكلات التي تواجه شبابها بكل همة ونشاط وحرفية».وأشاد نصر مطر، مسئول الملف السياسي في «الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج»، بالمبادرة وجهود وزيرة الهجرة من أجل تنفيذها على أرض الواقع.وقال «مطر»: «المبادرة بدأت بتوجيهات من الرئيس السيسي، وتعكس حرصه الشديد على مصلحة شباب مصر، وعمله بكل قوة من أجل الحفاظ عليهم، لذا فهي تحمل أهمية كبيرة لأن رحلة الهجرة غير الشرعية محفوفة بالمخاطر، والمبادرة الجديدة تستهدف توفير طريقة آمنة لتحقيق أحلام الشباب، دون لجوئهم لمخاطر غير محسوبة، بحثا عن لقمة العيش».وتابع «هذه المبادرة تستهدف توعية الشباب الراغب في الهجرة بالطريق الصحيح لذلك، حتى لا يقع فريسة للهجرة غير الشرعية التي يمكن أن تكون سببا في إنهاء حياة كثير من الشباب، لذا فهي تحتاج إلى كل الدعم من الداخل والخارج من أجل ضمان نجاحها على أرض الواقع».