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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: الحزب ضم كوادر سياسية لدفعهم في الانتخابات المقبلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:23 م
موسي مصطفي موسي
موسي مصطفي موسي
حسين العمدة
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قال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، إن الحزب يجهز عددا من المحاضرات والندوات التثقيفية سيتم إطلاقها لتأهيل وإعداد شباب الحزب، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات.

وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب ضم العديد من الكوادر السياسية خلال الفترة الماضية لدفعهم في الانتخابات المقبلة، قائلا إن الحزب يناقش المقترحات التي أعدها على القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية مع بعض الأحزاب، مضيفا: "الحزب يقوم خلال الفترة الحالية بتأهيل الشباب في كافة الأمانات بالمحافظات".

و تابع رئيس حزب الغد، أن الحزب سيتقدم بكافة المقترحات التي أعدها الخاصة بقوانين الانتخابات إلي مجلس النواب، وجاهز لخوض الانتخابات المقبلة.

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