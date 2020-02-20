«الغد»: الحزب ضم كوادر سياسية لدفعهم في الانتخابات المقبلة

قال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، إن الحزب يجهز عددا من المحاضرات والندوات التثقيفية سيتم إطلاقها لتأهيل وإعداد شباب الحزب، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات.وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب ضم العديد من الكوادر السياسية خلال الفترة الماضية لدفعهم في الانتخابات المقبلة، قائلا إن الحزب يناقش المقترحات التي أعدها على القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية مع بعض الأحزاب، مضيفا: "الحزب يقوم خلال الفترة الحالية بتأهيل الشباب في كافة الأمانات بالمحافظات".و تابع رئيس حزب الغد، أن الحزب سيتقدم بكافة المقترحات التي أعدها الخاصة بقوانين الانتخابات إلي مجلس النواب، وجاهز لخوض الانتخابات المقبلة.