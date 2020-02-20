بفستان فوشيا.. أنغام تتألق في «فبراير الكويت» (فيديو)

أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2020، وسط حضور جماهيري كبير.وتألقت أنغام، خلال الحفل بفستان فوشيا واسع، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي زاد من جمالها وأناقتها.وقدمت أنغام، في بداية حفلها باقة مميزة من أهم أغانيها والتي بدأتها بأغنية "عمري معاك"، و"لو أختار"، وأغنية "حالة خاصة".ويشارك أنغام، خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والحفل من إنتاج شركة روتانا، ويذاع عبر فضائية روتانا كلاسيك.