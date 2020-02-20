تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، غداة الإعلان عن حالتي وفاة بالفيروس.وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهنبور: "في الإجمال تم إحصاء 5 حالات، 4 في قم (بينها حالتا الوفاة)، وحالة جديدة في آراك" المدينة التي تقع على بعد 125 كلم جنوب شرق قم.وكانت وسائل الإعلام المحلية أعلنت أمس الأربعاء وفاة شخصين من كبار السن من سكان مدينة قم (150 كلم جنوب طهران) بفيروس كوفيد-19 وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالتي إصابة مؤكدتين بهذا الفيروس في إيران.وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي الخميس أن إيران ستشكل لجنة "مكافحة ووقاية" من الفيروس، وقال: "بتنا نحتاج لخطوات شاملة (من السلطات) ولتعاون المواطنين كافة".وستتكون هذه اللجنة من وزراء الصحة والتراث الثقافي والطرقات والتنمية الحضرية، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن قيادة أركان الجيش، بحسب ربيعي الذي أوضح أن تشكيل اللجنة يأتي بأمر من الرئيس حسن روحاني.ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للسلطات الإيرانية بإخفاء الحقيقة عن وضع انتشار الفيروس في إيران لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية الجمعة التي توقع عدد من المراقبين أن تشهد نسبة امتناع عالية.يذكر أن فيروس كوفيد-19 أدى منذ ظهوره في ديسمبر 2019 إلى وفاة 2118 شخصا في البر الصيني، حيث أصيب أيضا أكثر من 74 ألفا و500 شخص به.