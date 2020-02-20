الشهاوى: ما بين الحضور والغياب يتأسس ديوانى «ما أنا فيه»

قال الشاعر أحمد الشهاوى، إن حضوره وغيابه الحاضر يؤسس ديوانه الجديد "ما أنا فيه".وأضاف الشهاوى، خلال الأمسية الثقافية لمناقشة ديوانه "ما أنا فيه" منذ قليل بدار بتانة للنشر، أن ديوانه باع منذ أن صدر عن دار"المصرية اللبنانية" ٣٠٠ نسخة، إلا أن العالم العربى يباع فيه الشعر أكثر من أوروبا التى يقل فيها بيع دواوين الشعر.وأوضح الشهاوى، أن الإعلامى محمد الباز شخص نبيل كتب عنه كثيرا فى محنته مع جماعة الإخوان من قبل.