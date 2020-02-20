«قومى المرأة» يعقد ندوة «الشمول المالى» بالبحر الأحمر (صور)

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، ندوة بعنوان "الشمول المالي"، وذلك بمجمع إعلام الغردقة، وبحضور 50 سيدة من الفئات المستهدفة.وعُقد اللقاء بحضور منى بغدادي المقررة المناوبة لفرع المجلس بالبحر الأحمر، والتي تحدثت عن مفهوم الشمول المالي واتجاهات الدولة لتطبيقه من أجل خدمة جميع فئات المجتمع ودمج الفئات البسيطة لتتمتع بجميع الخدمات المقدمة، كما عرضت كيفية استخدام المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول وكارت ميزة، وأهميته وغيره من الخدمات المقدمة لدعم تلك الفئات وكيفية التعامل مع الدفع الإلكتروني بكل الوسائل وأهميته لدعم النظام الاقتصادي في مصر.كما قدم أحمد عبدالعال، ممثل البنك الأهلي المصري، شرح الخدمات المالية التي يقدمها البنك في مجال القروض والائتمان وكذلك الخدمات الإلكترونية.كما قام أحمد عبد الحليم حسن، ممثل جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، بعرض تفصيلي للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع هؤلاء السيدات والأسر الأكثر احتياجا على تنفيذها للحصول على دخل يكفي احتياجات الأسرة.وفى ختام اللقاء، عرفت هناء جمال الدين، محامية مكتب الشكاوى بفرع المجلس، بمكتب الشكاوى وأنواع الشكاوى التى تقع ضمن اختصاص المكتب مثل الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعى وشكاوى العمل والتعليم والصحة والخدمات التى يقدمها المكتب مجانا للسيدات، وتم توزيع «برشور» المكتب على السادة الحضور والتنويه عن الخط الساخن 15115 للشكاوى.