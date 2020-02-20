الكشف على 2700 مواطن في قافلة طبية بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٧٠٠ مواطن، خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التى نظمتها مديرية الصحة بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في ضوء المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.وأضافت المحافظ أنه تم خلال تلك القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تحويل عدد ٤٤ حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٢ حالة أخرى، فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية لعدد من المواطنين وذلك للكشف المبكر عن أمراض الصغط والسكر.وتوجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على دعمها المستمر لهذه القوافل لتغطى كافة القرى بالمحافظة وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لأبنائها.