بحث استعدادات حفل جائزة حمدان - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس، في مقر المنظمة بالرباط مع، الدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، تطوير التعاون بين المنظمة والمؤسسة في قطاع التربية والتعليم، في ظل رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تتبنى الانفتاح على الجميع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات اختصاص المنظمة.وذكر بيان للمنظمة اليوم أنه خلال اللقاء تمت مناقشة استعدادات حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من "جائزة الشيخ حمدان - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي"، والمقرر أن يتم تنظيمه في مقر الإيسيسكو مطلع شهر أبريل المقبل، بحضور رئيس الجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي. كما تم بحث الترتيبات الخاصة بإطلاق الدورة الثانية من الجائزة.جدير بالذكر أن لقاء جمع الشيخ حمدان بن راشد والدكتور المالك، مطلع شهر فبراير الجاري في زعبيل، عقب ختام أعمال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي اعتمدت الرؤية الجديدة، وصادقت على عدد من القرارات المهمة التي تسهم في انطلاقة الإيسيسكو الجديدة، وخلاله وجه الدكتور المالك الدعوة إلى سمو الشيخ لتوزيع الجائزة على الفائزين في دورتها الأولى.وتعد "جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي"، تم إطلاقها عام 2017 بدعم من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وتهدف إلى تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وتحديدا من أجل تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.وتُمنح الجائزة كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وتصل قيمتها إلى 300 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي يتم توظيفها في تطوير العمل الخيري، وخاصة دعم المنشآت التربوية.