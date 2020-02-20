ماذا قال قصي خولي عن مشاركة شيرين في «2020»؟

قصي خولي يكشف تفاصيل شخصيته بمسلسل 2020 حصرياً لـ Trending#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/VA7dg2EeWL — MBC Trending (@MBCTrending) February 20, 2020

عبر الفنان السوري قصي خولي عن سعادته بغناء الفنانة شيرين عبدالوهاب، لتتر مسلسل "2020"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وقال في تصريحاته لبرنامج MBC Trending، مع الإعلامي صبحي عطري، المذاع عبر فضائية mbc 4: "سعيد جدًا بوجود شيرين في العمل وأكيد ستكون إضافة جيدة للعمل مثل ما كانت إضافة لـ خمسة ونص، وعلى المولى هو كاتب الأغنية وهو مجتهد جدًا ويقرأ العمل بشكل جيد لكي يستطيع إخراج أفضل ما في العمل".مسلسل "2020"، من بطولة قصي خولي، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، ويحل الفنان رامي عياش ضيف شرف على المسلسل.وكشف خلال اللقاء عن تعاقده على بطولة فيلم مصر جيدد مع مجموعة من النجوم المصريين، مؤكدًا أن الفيلم سيكون من الأعمال العربية المهمة اجتماعيًا وله علاقة بعالمنا العربي مؤخرًا والإرهاب، ويقدم فيه شخصية تحكي بالمصري ولكنه أصلا سوري.